Di Michele Bravi è in arrivo il 29 gennaio l'album "La geografia del buio"

Milano. Da venerdì 29 gennaio è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato cd "La geografia del buio", il nuovo concept album di Michele Bravi, anticipato dai singoli "La vita breve dei coriandoli" e "Mantieni il bacio". «Questo disco nasce dalla solitudine ed è una storia che non giudica il dolore che va invece mostrato, una casa senza luce, un disco d'amore più grande», ha sottolineato. Michele Bravi torna con un progetto musicale profondamente diverso da tutta la produzione precedente. «Tutto il disco ruota sulla mia voce e sul pianoforte e parla d'amore, una promessa mantenuta e da raccontare a quante più persone possibile», ha osservato. "La geografia del buio" arriva a distanza di quattro anni da "Anime di carta".

