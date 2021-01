Di Carmine nuovo attaccante del Crotone: la foto della firma (Di giovedì 28 gennaio 2021) Samuel Di Carmine al Crotone: ormai non c’è alcun tipo di dubbio, ammesso che ve ne fosse qualcuno. L’attaccante lascia l’Hellas Verona dopo aver rinnovato il contratto fino al 2022 (con opzione per un’altra stagione) e va in prestito al club calabrese. Ecco la foto della firma, nelle prossime ore Di Carmine raggiungerà Crotone pronto ad aiutare Stroppa nella missione salvezza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Samuel Dial: ormai non c’è alcun tipo di dubbio, ammesso che ve ne fosse qualcuno. L’lascia l’Hellas Verona dopo aver rinnovato il contratto fino al 2022 (con opzione per un’altra stagione) e va in prestito al club calabrese. Ecco la, nelle prossime ore Diraggiungeràpronto ad aiutare Stroppa nella missione salvezza. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

eNazionaleFIGC : ? Nicola 'nicaldan' Lillo, campione d'Europa 2020 ? Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, campione d'Europa 2020 ? Raffael… - ingrogna : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Nuovo attaccante per il Crotone: preso Di Carmine dal Verona ? - Hellasvrnews : Di Carmine è ufficialmente il nuovo attaccante del Crotone - - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Nuovo attaccante per il Crotone: preso Di Carmine dal Verona ? - carmine_boston : Sono il nuovo conte ? No , semplicemente ne capisco di calcio -