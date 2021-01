Dharma Academy | qui si studia il Buddhismo zen

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Sarà stato il difficile anno appena passato, sarà stato che ci siamo fermati, che ci siamo tutti posti domande importanti, ma è come se le persone avessero sentito, ora più che mai, una maggior connessione con se stessi e con il mondo che ci ospita. Non sembra dunque essere un caso che nasca proprio oggi il primo corso di studi triennale dedicato al buddhismo zen, unico in Europa, messo a punto dalla Dharma Academy.