Denunciata influencer siciliana su TikTok per istigazione al suicidio

La Polizia postale di Firenze, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e dal sostituto procuratore Fabio Di Vizio, della procura fiorentina, a seguito di una attività d'indagine, ha denunciato una quarantottenne della provincia di Siracusa, per istigazione al suicidio una influencer su TikTok. In particolare nell'ambito dell'attività di monitoraggio della rete internet, gli investigatori della polizia postale di Firenze hanno individuato sul social network TikTok un link riconducibile al profilo della influencer siciliana, nel quale viene visualizzato un video ritraente una sfida tra la donna e un uomo, in cui entrambi si avvolgevano totalmente il volto, compresi narici e bocca, con il nastro adesivo trasparente, in modo tale da non poter respirare.

