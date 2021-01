Demi Moore, fans sconvolti: “Cosa hai fatto alla tua faccia?” VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Appare così Demi Moore, totalmente irriconoscibile agli occhi dei suoi ammiratori. E non manca chi la prende pesantemente in giro. Gli ammiratori di Demi Moore sono sconvolti dopo avere visto l’attrice sfilare in passerella per Fendi in occasione della Settimana della Moda a Parigi. Nella giornata di mercoledì 27 gennaio 2021 la 58enne originaria di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Appare così, totalmente irriconoscibile agli occhi dei suoi ammiratori. E non manca chi la prende pesantemente in giro. Gli ammiratori disonodopo avere visto l’attrice sfilare in passerella per Fendi in occasione della Settimana della Moda a Parigi. Nella giornata di mercoledì 27 gennaio 2021 la 58enne originaria di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Naomi, Kate Moss e Demi Moore Le «donni forte e potenti» di Fendi - _holygold : Nelle ultime 24h tra i tre social che maggiormente scrollo (Twitter, Instagram e Facebook) avrò visto la foto di De… - _holygold : Qui per ricordarvi che Demi Moore in quello scatto allo show Fendi in cui è uscita non troppo bene è comunque molto… - loveandthecity_ : No bodyshaming ma oggi tutti a parlare della faccia di Demi Moore - CamixLipa : Ma chi ha messo mano agli zigomi di Demi Moore è da denuncia -