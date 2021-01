Debito dell’Italia alle stelle. Fmi: necessarie strategie di bilancio credibili (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo la previsione sul deficit di bilancio dell'Italia del 2020, al 10,9% del Pil, mentre ha limato la stima sul 2021 al 7,5% del Pil. All'opposto, in un aggiornamento del suo Fiscal Monitor, ha attenuato la previsione sull'aumento del Debito-Pil del 2020, al 157,5% ma ha alzato quella sul 2021 al 159,7%.Nello studio, l'istituzione di Washington ribadisce che lo sforzo di bilancio globale contro la pandemia "ha contribuito a salvare vite e a mitigare l'effetto della crisi". Ma che inevitabilmente, assieme alla contrazione economica e di gettito fiscale, ha portato a peggioramenti delle finanze pubbliche. E su questo aspetto "ora - avverte il Fmi - sono necessarie strategie di bilancio credibili sul medio termine, ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo la previsione sul deficit didell'Italia del 2020, al 10,9% del Pil, mentre ha limato la stima sul 2021 al 7,5% del Pil. All'opposto, in un aggiornamento del suo Fiscal Monitor, ha attenuato la previsione sull'aumento del-Pil del 2020, al 157,5% ma ha alzato quella sul 2021 al 159,7%.Nello studio, l'istituzione di Washington ribadisce che lo sforzo diglobale contro la pandemia "ha contribuito a salvare vite e a mitigare l'effetto della crisi". Ma che inevitabilmente, assieme alla contrazione economica e di gettito fiscale, ha portato a peggioramenti delle finanze pubbliche. E su questo aspetto "ora - avverte il Fmi - sonodisul medio termine, ...

