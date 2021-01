De Siervo: “Diritti tv, per la Serie A Dazn è pronta a prendere il posto di Sky” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sky e Dazn si stanno giocando la partita dei Diritti tv della Serie A, questa volta alla pari. Anzi a sentire l’amministratore della Lega, Luigi De Siervo, “Dazn è pronta a prendere il posto di Sky come attore dominante, in Italia”. De Siervo, scrive Calcio e Finanza, è intervenuto a margine dell’assemblea sui Diritti televisivi per il ciclo triennale 2021-2024. «Logico che quello è un prezzo massimo richiesto che non si è mai raggiunto, un prezzo ideale (1,15 miliardi di euro ndr) e che sta al di sopra di quello che poi si ottiene. Sapevamo che tutte le fasi di negoziazioni hanno una trattativa privata e sappiamo che quello che è arrivato potrà e dovrà essere migliorato. Ma le offerte non sono male per un periodo di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sky esi stanno giocando la partita deitv dellaA, questa volta alla pari. Anzi a sentire l’amministratore della Lega, Luigi De, “ildi Sky come attore dominante, in Italia”. De, scrive Calcio e Finanza, è intervenuto a margine dell’assemblea suitelevisivi per il ciclo triennale 2021-2024. «Logico che quello è un prezzo massimo richiesto che non si è mai raggiunto, un prezzo ideale (1,15 miliardi di euro ndr) e che sta al di sopra di quello che poi si ottiene. Sapevamo che tutte le fasi di negoziazioni hanno una trattativa privata e sappiamo che quello che è arrivato potrà e dovrà essere migliorato. Ma le offerte non sono male per un periodo di ...

