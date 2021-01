De Magistris: indegno e inquietante il coinvolgimento di Napolitano per far fuori me e Why Not (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luigi de Magistris ha concesso un’intervista al Giornale. Tema, ovviamente: le dichiarazioni di Palamara nel libro di Sallusti “Il Sistema”. Palamara ricorda che venne scassinata la cassaforte in cui de Magistris conservava alcuni documenti. De Magistris era il titolare dell’inchiesta Why Not che lanciò accuse gravissime al gotha del centrosinistra e il governo di Romano Prodi, proprio quando stava per entrare in vigore la riforma della giustizia firmata da Roberto Castelli che prevedeva la separazione delle carriere. Un frenetico giro di telefonate tra il capo di gabinetto di Mastella e l’allora segretario dell’Anm Nello Rossi (anche lui nei tabulati di Why Not) – scrive Il Giornale – scongiurò lo sciopero delle toghe in cambio della testa di de Magistris. Ecco le parole di de Magistris al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luigi deha concesso un’intervista al Giornale. Tema, ovviamente: le dichiarazioni di Palamara nel libro di Sallusti “Il Sistema”. Palamara ricorda che venne scassinata la cassaforte in cui deconservava alcuni documenti. Deera il titolare dell’inchiesta Why Not che lanciò accuse gravissime al gotha del centrosinistra e il governo di Romano Prodi, proprio quando stava per entrare in vigore la riforma della giustizia firmata da Roberto Castelli che prevedeva la separazione delle carriere. Un frenetico giro di telefonate tra il capo di gabinetto di Mastella e l’allora segretario dell’Anm Nello Rossi (anche lui nei tabulati di Why Not) – scrive Il Giornale – scongiurò lo sciopero delle toghe in cambio della testa di de. Ecco le parole di deal ...

