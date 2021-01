De Luca: “Alle superiori i genitori possono scegliere la Dad” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a pochi giorni dal ritorno in presenza delle scuole secondarie di secondo grado ha firmato una nuova ordinanza in cui si fa riferimento a quanto riportato dall’Unità di Crisi nell’odierna riunione con l’Unità di Crisi regionale è stato rappresentato che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi, nonché diffuse situazioni di assembramento nei pressi degli istituti scolastici, pericolosi per il rischio di contagi connesso al mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza; De Luca precisa che sono arrivate numerose segnalazioni sul tema del rientro in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Dea pochi giorni dal ritorno in presenza delle scuole secondarie di secondo grado ha firmato una nuova ordinanza in cui si fa riferimento a quanto riportato dall’Unità di Crisi nell’odierna riunione con l’Unità di Crisi regionale è stato rappresentato che, in concomitanza con la ripresa in presenza delle attività didattiche della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati rilevati, nella settimana scorsa ed in quella in corso, plurimi casi di contagi in ambito scolastico, anche riferiti ad intere classi, nonché diffuse situazioni di assembramento nei pressi degli istituti scolastici, pericolosi per il rischio di contagi connesso al mancato rispetto della distanza interpersonale di sicurezza; Deprecisa che sono arrivate numerose segnalazioni sul tema del rientro in ...

Considerando i casi di contagi dopo il ritorno in presenza di elementari e medie, il presidente della Regione per le superiori si raccomanda che non si vada oltre il 50% in presenza ...

UFFICIALE - Il Teramo pesca dal Monza: a centrocampo arriva Lombardi

La S.S. Teramo Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. Monza, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Lombardi. Cresciuto nelle ...

