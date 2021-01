Daydreamer, anticipazioni 29 gennaio: Sanem si sfoga con Leyla (Di giovedì 28 gennaio 2021) La prima settimana della nuova programmazione di Daydreamer (la soap turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.38 al posto de Il Segreto) si concluderà domani 29 gennaio con un episodio che vedrà protagoniste le sorelle Aydin. Sanem e Leyla, infatti, come rivelano le anticipazioni relative a questa puntata saranno nuovamente alle prese con i loro problemi sentimentali. La prima si ritroverà a gestire il successo di Osman nel mondo della recitazione. Il giovane è ormai l'idolo delle fan e ciò acuirà le loro incomprensioni. Come se non bastasse, Deren cercherà di mettere in guardia Leyla circa le conseguenze che questo potrebbe avere sulla loro relazione. Sanem, invece, dopo essersi riconciliata con Can, litigherà nuovamente con lui e sarà così abbattuta che si ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 gennaio 2021) La prima settimana della nuova programmazione di(la soap turca va in onda da lunedì a venerdì alle 16.38 al posto de Il Segreto) si concluderà domani 29con un episodio che vedrà protagoniste le sorelle Aydin., infatti, come rivelano lerelative a questa puntata saranno nuovamente alle prese con i loro problemi sentimentali. La prima si ritroverà a gestire il successo di Osman nel mondo della recitazione. Il giovane è ormai l'idolo delle fan e ciò acuirà le loro incomprensioni. Come se non bastasse, Deren cercherà di mettere in guardiacirca le conseguenze che questo potrebbe avere sulla loro relazione., invece, dopo essersi riconciliata con Can, litigherà nuovamente con lui e sarà così abbattuta che si ...

SarahPatellaro : Ma dopo le interminabili anticipazioni di Barbarella non potrebbero far iniziare subito #DayDreamer ? Ma certo che… - Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @eltonofficial @TaronEgerton Basta non se ne può più di Barbara d urso avete rotto le pallleee. Se… - JessikaDancer89 : Ma si potrebbe vedere una puntata in santa pace o deve esserci sempre lei in mezzo? Oltretutto non le basta una pun… - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 29 gennaio 2021: Osman è una star, Leyla diventa gelosa! - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 29 gennaio: il consiglio di Deren a Leyla -