D’Amato | da Bambin Gesù ottimi dati su immunizzati

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Roma – “Iresi noti dall’ospedale pediatricoo Gesu’ sull’immunizzazione del personale sanitario che ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino sono davveroe incoraggianti. A 21 giorni dalla prima dose di vaccino il 99% degli operatori ha sviluppato gli anticorpi a dimostrazione dell’efficacia dei vaccini che rappresentano un arma straordinaria nella lotta contro il virus.” “L’obiettivo primario ora deve essere quello di correre con la campagna vaccinale piu’ delle varianti e va fatto di tutto per mettere in condizione le Regioni di avere i giusti quantitativi di vaccini”. Lo dichiara, in una nota, l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio