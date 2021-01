Dalla Gruber solo giornalisti del “Fatto” che tifano per Conte. Manco a TeleKabul funzionava così (Di giovedì 28 gennaio 2021) TeleKabul, il telegiornale di Rai Tre diretto dallo scomparso Sandro Curzi, fiero e coerente paladini della sinistra, probabilmente non avrebbe toccato vette così alto di faziosità nemmeno se al governo ci fosse stato Enrico Berlinguer. “Otto e mezzo” di Lilli Gruber lo ha decisamente superato da tempo, sia in partigianeria che in presenza di giornalisti, quasi sempre del “Fatto Quotidiano“, quasi sempre schierati con Conte. Come conferma la classifica resa nota ieri dall’economista di Riccardo Puglisi, che ha utilizzato i dati della Commissione di Vigilanza Rai. Dati che parlano chiaro ma che non dicono tutto sulla facce a lutto degli ultimi giorni, nello studio della Gruber… I fans di Conte ospiti fissi di Lilli Gruber Questi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 28 gennaio 2021), il telegiornale di Rai Tre diretto dallo scomparso Sandro Curzi, fiero e coerente paladini della sinistra, probabilmente non avrebbe toccato vettealto di faziosità nemmeno se al governo ci fosse stato Enrico Berlinguer. “Otto e mezzo” di Lillilo ha decisamente superato da tempo, sia in partigianeria che in presenza di, quasi sempre del “Quotidiano“, quasi sempre schierati con. Come conferma la classifica resa nota ieri dall’economista di Riccardo Puglisi, che ha utilizzato i dati della Commissione di Vigilanza Rai. Dati che parlano chiaro ma che non dicono tutto sulla facce a lutto degli ultimi giorni, nello studio della… I fans diospiti fissi di LilliQuesti ...

FilippoM15 : RT @SecolodItalia1: Dalla Gruber solo giornalisti del “Fatto” che tifano per Conte. Manco a TeleKabul funzionava così - SecolodItalia1 : Dalla Gruber solo giornalisti del “Fatto” che tifano per Conte. Manco a TeleKabul funzionava così… - Filocre1 : @fattoquotidiano @marcotravaglio @marcolillo @PacelliValeria E allora ? Tu vai dalla Gruber è lui va un Arabia a te… - AntonioAle57 : @f_ronchetti l'anomalia sarebbe Travaglio che va solo dalla Gruber e parla 5 minuti a settimana e non i giornaliti… - 58Bernardino : @SalernoSal Giù le mani dalla valorosa compagna Gruber!!! -