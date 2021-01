Da domenica mezza Italia più gialla, riaperture in 16 regioni. Sardegna in arancione minaccia ricorso: chi cambia colore (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da arancione imperante a giallo andante. Alla vigilia del consueto monitoraggio da parte della Cabina di Regia sulla diffusione del Coronavirus in Italia (e sulla tenuta del sistema sanitario) di domani, venerdì 29 gennaio, cominciano le anticipazioni su quale sarà la nuova distribuzione di aree, colori e relative restrizioni, in base ai dati quotidiani che le regioni stesse diffondono. Sembrano dare ancora i loro effetti le restrizioni decise in tutta Italia per il periodo festivo di Natale, Capodanno e Befana, con una diminuzione della circolazione dell’epidemia che si starebbe consolidando: per il monitoraggio la Cabina di Regia sta lavorando sui dati della settimana dal 18 al 24 gennaio, periodo in cui si è registrata una diminuzione dei casi su scala nazionale del 18%. Tanto che da domenica ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Daimperante a giallo andante. Alla vigilia del consueto monitoraggio da parte della Cabina di Regia sulla diffusione del Coronavirus in(e sulla tenuta del sistema sanitario) di domani, venerdì 29 gennaio, cominciano le anticipazioni su quale sarà la nuova distribuzione di aree, colori e relative restrizioni, in base ai dati quotidiani che lestesse diffondono. Sembrano dare ancora i loro effetti le restrizioni decise in tuttaper il periodo festivo di Natale, Capodanno e Befana, con una diminuzione della circolazione dell’epidemia che si starebbe consolidando: per il monitoraggio la Cabina di Regia sta lavorando sui dati della settimana dal 18 al 24 gennaio, periodo in cui si è registrata una diminuzione dei casi su scala nazionale del 18%. Tanto che da...

