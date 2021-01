Cyberpunk 2077 rimuove la ' sex mod' di Keanu Reeves

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Una mod che permetteva ai giocatori di fare sesso con il personaggio di, Johnny Silverhand, inè già stata disabilitata da CD Projekt Red. La mod, creata dal modder Catmino è stata pubblicata su Nexus Mod e ha permesso ai giocatori di scambiare le texture della skin su diversi modelli nel gioco. Scambiando la skin di Johnny Silverhand su uno dei robot sex workers (joytoys) di Night City, i giocatori erano in grado di fare sesso con quello che sembrava Silverhand. Lo scambio di texture non avrebbe però cambiato le voci dei robot, ma ha raccolto abbastanza attenzione da essere segnalata da Eurogamer.net. Subito dopo la pubblicazione del post, la mod è stata rimossa da Nexus Mods. In una dichiarazione a PC Gamer sul motivo per cui la mod è stata rimossa, CD Projekt Red ha dichiarato: "la nostra ...