Cristiano Ronaldo viola le restrizioni Covid? Fuga romantica con la moglie Georgina

Cristiano Ronaldo è finito al centro di una polemica. Il celebre calciatore portoghese della Juventus, pur non avendo preso parte alla partita di ieri sera, ha catturato l'attenzione per una brevissima vacanza in compagnia della sua dolce metà, Georgina Rodriguez, tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio. Per festeggiare il compleanno della moglie, Ronaldo ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

