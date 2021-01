Cristiano Ronaldo in vacanza con Georgina a Courmayeur: scatta l’indagine dei carabinieri (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un compleanno che rischia di finire male per Georgia Rodriguez. Per festeggiarla Cristiano Ronaldo ha varcato la zona arancione del Piemonte, violando di fatto i provvedimenti governativi, per arrivare a Courmayeur in Valle d’Aosta e concedersi un giorno di relax con la dolce metà. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un compleanno che rischia di finire male per Georgia Rodriguez. Per festeggiarlaha varcato la zona arancione del Piemonte, violando di fatto i provvedimenti governativi, per arrivare ain Valle d’Aosta e concedersi un giorno di relax con la dolce metà. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

