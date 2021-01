Cristiano Ronaldo in fuorigioco: prima pubblica, poi rimuove la trasferta a Courmayeur sui social (Di giovedì 28 gennaio 2021) In molti la stanno etichettando come una leggerezza (per via della condivisione social), ma la questione delle Instagram Stories pubblicate da Georgina Rodriguez (poi rimosse) è solo l’ultimo tassello di una vicenda che, inevitabilmente, ha provocato molte tensione. Parliamo della storia di CR7 a Courmayeur: il calciatore della Juventus, per festeggiare il 27esimo compleanno della sua compagna, ha deciso di regalarle (e regalarsi) una giornata sulla neve. Peccato che la meta scelta sia del tutto contraria alle regole imposte dalla zona arancione (e non solo). LEGGI ANCHE > Il tweet di Theo Hernandez che rovescia la narrazione sulla rissa Ibra-Lukaku E a svelare la violazione delle regole sugli spostamenti (Piemonte e Valle D’Aosta, dove si trova Courmayeur, sono zona arancione) sono stati proprio i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 gennaio 2021) In molti la stanno etichettando come una leggerezza (per via della condivisione), ma la questione delle Instagram Storieste da Georgina Rodriguez (poi rimosse) è solo l’ultimo tassello di una vicenda che, inevitabilmente, ha provocato molte tensione. Parliamo della storia di CR7 a: il calciatore della Juventus, per festeggiare il 27esimo compleanno della sua compagna, ha deciso di regalarle (e regalarsi) una giornata sulla neve. Peccato che la meta scelta sia del tutto contraria alle regole imposte dalla zona arancione (e non solo). LEGGI ANCHE > Il tweet di Theo Hernandez che rovescia la narrazione sulla rissa Ibra-Lukaku E a svelare la violazione delle regole sugli spostamenti (Piemonte e Valle D’Aosta, dove si trova, sono zona arancione) sono stati proprio i ...

