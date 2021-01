Cristiano Ronaldo e Georgina saranno multati per essere andati a Courmayeur? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Due giorni di vacanza e relax a Courmayeur, il 26 e il 27 gennaio. Cristiano Ronaldo e la fidanzata Georgina hanno lasciato Torino e sono andati nella località turistica valdostana, famosa in tutto il mondo per i suoi impianti sciistici. Lui non era stato convocato per i quarti di finale di Coppa Italia – gara vinta poi dal club bianconero – e, per festeggiare il compleanno di lei (ha compiuto 27 anni) hanno deciso di lasciare il Piemonte e arrivare in Valle D’Aosta. Ed è proprio questo il problema, perché le regioni sono entrambe arancioni, e, il semaforo arancione (lo ricordiamo) non permette che ci si sposti da una regione all’altra se non per comprovate necessità, per lavoro e altre poche circostanze. Come, ad esempio, una seconda casa. Visualizza questo post su ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Due giorni di vacanza e relax a, il 26 e il 27 gennaio.e la fidanzatahanno lasciato Torino e sononella località turistica valdostana, famosa in tutto il mondo per i suoi impianti sciistici. Lui non era stato convocato per i quarti di finale di Coppa Italia – gara vinta poi dal club bianconero – e, per festeggiare il compleanno di lei (ha compiuto 27 anni) hanno deciso di lasciare il Piemonte e arrivare in Valle D’Aosta. Ed è proprio questo il problema, perché le regioni sono entrambe arancioni, e, il semaforo arancione (lo ricordiamo) non permette che ci si sposti da una regione all’altra se non per comprovate necessità, per lavoro e altre poche circostanze. Come, ad esempio, una seconda casa. Visualizza questo post su ...

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - InterMerdaaaaa : RT @DBoltri: Incredibile manovra di @Cristiano al volante della sua fuoriserie. Il campione portoghese, pur di non pagare i 400€ di multa p… - Mariodarkmatter : RT @mike_fusco: +++BREAKING NEWS+++ *** Cristiano Ronaldo compra la Valle d'Aosta e la dichiara come seconda casa *** -