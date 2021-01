Cristiano Ronaldo | accertamenti dei carabinieri per la vacanza sulla neve con Georgina

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 gennaio 2021)e latra le polemiche: istanno concludendo alcunitrasferta del portoghesedi Courmayeur, in Valle d’Aosta, per il compleanno della compagnaRodriguez. Il viaggio in una regione diversa da quella di residenza non è consentito nel caso in cui si provenga o si giunga in una zona arancione, come in questo caso. Alcune immagini testimoniano come l’attaccante della Juventus e la fidanzata siano stati inin territorio valdostano proprio tra martedì 26 e mercoledì 27 gennaio e così le forze dell’ordine stanno indagando su una possibile violazione del DPCM. Lo riporta l’Ansa. SportFace.