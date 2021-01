Cristiano Ronaldo a Courmayeur viola regole anti-Covid, accertamenti in corso (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una breve gita a Courmayeur con la fidanzata Georgina diventa un caso per Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha fatto un regalo di compleanno alla compagna, due giorni sulla neve, ma c’è un problema: il Comune di Courmayeur si trova in Valle d’Aosta e, a causa delle restrizioni anti-Covid, CR7 e Georgina, residenti a Torino, non avrebbero potuto andarci. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso. Secondo quanto risulta da alcune immagini rimbalzate ieri sui social network e riprese da alcune testate giornalistiche, l’attaccante della Juventus e la sua fidanzata si sono concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una breve gita acon la fidanzata Georgina diventa un caso per. Il portoghese ha fatto un regalo di compleanno alla compagna, due giorni sulla neve, ma c’è un problema: il Comune disi trova in Valle d’Aosta e, a causa delle restrizioni, CR7 e Georgina, residenti a Torino, non avrebbero potuto andarci. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendosul caso. Secondo quanto risulta da alcune immagini rimbalzate ieri sui social network e riprese da alcune testate giornalistiche, l’attaccante della Juventus e la sua fidanzata si sono concessi una breve vacanza tra martedì 26 e mercoledì 27.

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - jovinco82 : RT @mike_fusco: +++BREAKING NEWS+++ *** Cristiano Ronaldo compra la Valle d'Aosta e la dichiara come seconda casa *** - luca6ctt : RT @mike_fusco: +++BREAKING NEWS+++ *** Cristiano Ronaldo compra la Valle d'Aosta e la dichiara come seconda casa *** -