Cristiano Ronaldo a Courmayeur, dpcm violato? Carabinieri indagano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bomber bianconero voleva fare un regalo alla compagna per il suo compleanno. I due hanno passato inosservati i confini regionali, in barba alle restrizioni L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il bomber bianconero voleva fare un regalo alla compagna per il suo compleanno. I due hanno passato inosservati i confini regionali, in barba alle restrizioni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - MediasetTgcom24 : Cristiano Ronaldo festeggia Georgina e se ne infischia delle regole anti-Covid #cr7 - giuIsz : RT @mike_fusco: +++BREAKING NEWS+++ *** Cristiano Ronaldo compra la Valle d'Aosta e la dichiara come seconda casa *** - ASlash16 : Cristiano Ronaldo a Courmayeur NO Folla senza fine, fregandosene di divieti e coprifuoco per Maradona a Napoli, SÌ THAT'S THE TWEET. -