Crisi, il grande ritorno di Mario Draghi: Renzi lo vuole ministro dell’Economia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ogni scenario è aperto, ogni strategia valida purché porti all’ambita meta finale, la creazione di un nuovo esecutivo (Conte o non Conte, poco importa) che permetta a Pd e Cinque Stelle di blindare le poltrone e portare a termine la legislatura. Con il ritorno di Matteo Renzi, se necessario. Il supporto dell’Udc. I puntelli in arrivo da Forza Italia. E con un nome che continua a circolare da mesi, gettonatissimi da tutte le forze politiche ormai asservite totalmente all’Europa: Mario Draghi, il totem di Bruxelles al quale guardano ormai per loro stessa ammissione anche i sovranisti del centrodestra. Un fantasma che aleggia ormai da tempo sulla testa dei nostri politici, quello dell’ex presidente della Bce. Soluzione perfetta per dar vita a un governo dalla trazione ancora più marcatamente europeista, in attesa che ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ogni scenario è aperto, ogni strategia valida purché porti all’ambita meta finale, la creazione di un nuovo esecutivo (Conte o non Conte, poco importa) che permetta a Pd e Cinque Stelle di blindare le poltrone e portare a termine la legislatura. Con ildi Matteo, se necessario. Il supporto dell’Udc. I puntelli in arrivo da Forza Italia. E con un nome che continua a circolare da mesi, gettonatissimi da tutte le forze politiche ormai asservite totalmente all’Europa:, il totem di Bruxelles al quale guardano ormai per loro stessa ammissione anche i sovranisti del centrodestra. Un fantasma che aleggia ormai da tempo sulla testa dei nostri politici, quello dell’ex presidente della Bce. Soluzione perfetta per dar vita a un governo dalla trazione ancora più marcatamente europeista, in attesa che ...

(Adnkronos) - Quasi due terzi (64%) di oltre 1,2 milioni di persone intervistate in 50 Paesi affermano che il cambiamento climatico è un'emergenza ...

Fitch, la crisi di governo inasprisce i rischiL'agenzia di rating Fitch lo ha detto chiaramente: la crisi di governo italiana inasprisce i rischi per la politica economica.

