Crisi governo, primo giro di poker per Iv, Pd, Leu e Europeisti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’apertura delle consultazioni ieri con i presidenti delle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico, sale la tensione al Quirinale dove oggi è previsto l’avvio dei colloqui con i gruppi parlamentari. I primi a incontrare il presidente della Repubblica saranno, alle 11.50, i rappresentati del nuovo gruppo Europeisti-Maie-Centrodemocratico. A seguire, alle 17.30, l’atteso confronto con Italia viva e, un’ora dopo, i colloqui con Leu e Pd. Domani sarà, invece, il turno di M5s, Lega, Fi e Fdi. Se ieri al centro delle consultazioni vi è stato il dettaglio dei numeri parlamentari oggi Mattarella chiederà alle delegazioni di esprimere le proprie intenzioni, quale premier propongono, con quale programma e con quale maggioranza assoluta. Al momento M5s, Pd e Leu sostengono l’ipotesi Conte ter. Stessa proposta dovrebbe giungere dal neonato gruppo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’apertura delle consultazioni ieri con i presidenti delle Camere Elisabetta Casellati e Roberto Fico, sale la tensione al Quirinale dove oggi è previsto l’avvio dei colloqui con i gruppi parlamentari. I primi a incontrare il presidente della Repubblica saranno, alle 11.50, i rappresentati del nuovo gruppo-Maie-Centrodemocratico. A seguire, alle 17.30, l’atteso confronto con Italia viva e, un’ora dopo, i colloqui con Leu e Pd. Domani sarà, invece, il turno di M5s, Lega, Fi e Fdi. Se ieri al centro delle consultazioni vi è stato il dettaglio dei numeri parlamentari oggi Mattarella chiederà alle delegazioni di esprimere le proprie intenzioni, quale premier propongono, con quale programma e con quale maggioranza assoluta. Al momento M5s, Pd e Leu sostengono l’ipotesi Conte ter. Stessa proposta dovrebbe giungere dal neonato gruppo ...

