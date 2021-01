Crisi governo, Paragone (Italexit): “Sono l’unico del Gruppo Misto che non è stato chiamato” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, “tutti mi schifano, credo di essere l’unico parlamentare del Gruppo Misto che non ha ricevuto alcuna chiamata”. Così Gianluigi Paragone, senatore del Gruppo Misto e fondatore di “Italexit” ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Crisi di governo, Paragone: “Del mio Gruppo Giarrusso e Martelli Sono stati contattati, di me sapevano avrei detto ‘no’ in ogni caso” Sulle trattative per il Conte ter. “Tutti mi schifano, credo di essere l’unico parlamentare del Gruppo Misto che non ha ricevuto alcuna chiamata”, ha affermato Paragone. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, “tutti mi schifano, credo di essereparlamentare delche non ha ricevuto alcuna chiamata”. Così Gianluigi, senatore dele fondatore di “” ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus.di: “Del mioGiarrusso e Martellistati contattati, di me sapevano avrei detto ‘no’ in ogni caso” Sulle trattative per il Conte ter. “Tutti mi schifano, credo di essereparlamentare delche non ha ricevuto alcuna chiamata”, ha affermato. ...

