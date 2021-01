Crisi governo, Bonino: “No a Conte ter, svolta per non perdere fondi Ue” (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) – Nel secondo giorno di Consultazioni al Quirinale Emma Bonino ribadisce al Capo dello Stato il suo no a un Conte ter. “Non sosterremo un tentativo di proporre un governo con l’attuale presidente del Consiglio, perché se è vero che serve una svolta, un rilancio, non possiamo sostenere la semplice continuità del presiedente del Consiglio”, afferma al termine dell’incontro di Più Europa-Azione e Radicali italiani con Sergio Mattarella. “A maggior ragione – aggiunge – dopo il tentativo di dare vita al suo sostegno in modo piuttosto contraddittorio e disordinato di un Gruppo parlamentare senza alcuna coerenza politica, che utilizza come mero schermo il richiamo all’europeismo. Azione e Più Europa sono impegnate nella costruzione di un progetto inclusivo aperto a rappresentanze di forze riformatrici, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Adnkronos) – Nel secondo giorno di Consultazioni al Quirinale Emmaribadisce al Capo dello Stato il suo no a unter. “Non sosterremo un tentativo di proporre uncon l’attuale presidente del Consiglio, perché se è vero che serve una, un rilancio, non possiamo sostenere la semplice continuità del presiedente del Consiglio”, afferma al termine dell’incontro di Più Europa-Azione e Radicali italiani con Sergio Mattarella. “A maggior ragione – aggiunge – dopo il tentativo di dare vita al suo sostegno in modo piuttosto contraddittorio e disordinato di un Gruppo parlamentare senza alcuna coerenza politica, che utilizza come mero schermo il richiamo all’europeismo. Azione e Più Europa sono impegnate nella costruzione di un progetto inclusivo aperto a rappresentanze di forze riformatrici, ...

