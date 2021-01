Crisi di governo, Zingaretti: «Incarico a Conte». Renzi sfida il Pd: «Se non ci volete, pronti per governo istituzionale» (Di giovedì 28 gennaio 2021) Zingaretti: «Il Pd sostiene Conte» ANSA/QUIRNALE PALACE PRESS OFFICE/FRANCESCO AMMENDOLA La delegazione del Partito Democratico al Quirinale, composta da Andrea Marcucci, Graziano Delrio, Nicola Zingaretti, Valentina Cuppi e Andrea Orlando «Siamo davanti a una Crisi incomprensibile che va risolta rapidamente e abbiamo indicato la disponibilità a sostenere un Incarico al presidente Giuseppe Conte che, anche nell’ultimo voto di fiducia, si è rivelato punto di sintesi ed equilibrio avanzato», ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti dopo aver incontrato il Capo dello Stato con la delegazione dem al termine del secondo giorno di consultazioni. «Abbiamo un’ampia e solida base parlamentare e la Crisi va risolta in tempi ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021): «Il Pd sostiene» ANSA/QUIRNALE PALACE PRESS OFFICE/FRANCESCO AMMENDOLA La delegazione del Partito Democratico al Quirinale, composta da Andrea Marcucci, Graziano Delrio, Nicola, Valentina Cuppi e Andrea Orlando «Siamo davanti a unaincomprensibile che va risolta rapidamente e abbiamo indicato la disponibilità a sostenere unal presidente Giuseppeche, anche nell’ultimo voto di fiducia, si è rivelato punto di sintesi ed equilibrio avanzato», ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Nicoladopo aver incontrato il Capo dello Stato con la delegazione dem al termine del secondo giorno di consultazioni. «Abbiamo un’ampia e solida base parlamentare e lava risolta in tempi ...

