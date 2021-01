Crisi di Governo, Zingaretti al Quirinale: "Sosteniamo Conte" (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Abbiamo indicato la disponibilità a sostenere un incarico al presidente Conte che anche nell’ultimo voto di fiducia si è rivelato punto di sintesi ed equilibrio avanzato”. Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, al termine delle consultazioni al Quirinale. “Abbiamo manifestato al presidente Mattarella una grande preoccupazione per l’apertura della Crisi di Governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese”. Il Pd ha comunicato di sostenere l’incarico al presidente uscente Giuseppe Conte “per un Governo che possa contare su un’ampia e solida base parlamentare, che sia nel solco della migliore tradizione europeista, che sia in grado di affrontare le emergenze della pandemia e che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Abbiamo indicato la disponibilità a sostenere un incarico al presidenteche anche nell’ultimo voto di fiducia si è rivelato punto di sintesi ed equilibrio avanzato”. Lo dice Nicola, segretario del Partito democratico, al termine delle consultazioni al. “Abbiamo manifestato al presidente Mattarella una grande preoccupazione per l’apertura delladiche continuiamo a considerare un atto irresponsabile in un momento di estrema difficoltà per il Paese”. Il Pd ha comunicato di sostenere l’incarico al presidente uscente Giuseppe“per unche possa contare su un’ampia e solida base parlamentare, che sia nel solco della migliore tradizione europeista, che sia in grado di affrontare le emergenze della pandemia e che ...

nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - fattoquotidiano : Crisi di governo, la renziana Bellanova provoca: “Di Maio premier? Nessun veto”. La replica: “Vogliono mettermi con… - Alberto97685085 : Si continua a ripetere che gli italiani non capiranno le 'ragioni' di questa crisi di governo. Le crisi nascono,… - fanpage : 'Io non vedo altra maggioranza politica se non una che comprenda Italia Viva' #consultazioni -