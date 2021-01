Crisi di governo, ultime notizie. Italia Viva e Pd alle consultazioni, Leu: 'Avanti con Conte, no a veti' | DIRETTA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Così Elena Bonetti a TgCom24 sulle consultazioni di Italia Viva in programma nel pomeriggio. "Oggi di cosa ha bisogno l'Italia? Di un compromesso per mettere d'accordo la classe politica o una ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Così Elena Bonetti a TgCom24 sullediin programma nel pomeriggio. "Oggi di cosa ha bisogno l'? Di un compromesso per mettere d'accordo la classe politica o una ...

nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - zazoomblog : Crisi di governo ultime notizie. Italia Viva e Pd alle consultazioni Leu: Avanti con Conte no a veti DIRETTA -… - dario_cingolani : @Annamaira @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT @Davos Cara Annamaria, proprio perche siamo in piena pandemia È MOLTO GRA… -