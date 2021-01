Crisi di governo, Tabacci sull’ipotesi Draghi: «Lui ministro dell’Economia? Sì, e magari Cristiano Ronaldo allo Sport» – Il video (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Serve una maggioranza stabile che guardi all’Unione europea. Un reincarico a Giuseppe Conte ci sembra necessario, in quanto unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Ci affidiamo alla saggezza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è dimostrato capace di iniziative adeguate». Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico e membro del gruppo Misto alla Camera, ha parlato con i giornalisti dopo essere salito al Quirinale per le consultazioni con il capo dello Stato, rese necessarie dall’apertura formale della Crisi di governo. Dalla scelta di centrosinistra alla legge salva Mediaset, ecco perché per sostituire Conte spunta il nome dell’ingegnere Cinquestelle Patuanelli Ma Tabacci non si è limitato a caldeggiare la riconferma di Conte, liquidando con una battuta l’ipotesi che ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Serve una maggioranza stabile che guardi all’Unione europea. Un reincarico a Giuseppe Conte ci sembra necessario, in quanto unico punto di equilibrio possibile in questa legislatura. Ci affidiamo alla saggezza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è dimostrato capace di iniziative adeguate». Bruno, presidente di Centro Democratico e membro del gruppo Misto alla Camera, ha parlato con i giornalisti dopo essere salito al Quirinale per le consultazioni con il capo dello Stato, rese necessarie dall’apertura formale delladi. Dalla scelta di centrosinistra alla legge salva Mediaset, ecco perché per sostituire Conte spunta il nome dell’ingegnere Cinquestelle Patuanelli Manon si è limitato a caldeggiare la riconferma di Conte, liquidando con una battuta l’ipotesi che ...

