Crisi di governo, Renzi sfida Pd e M5S: «Decidete se ci volete oppure no. Altrimenti pronti per governo istituzionale» (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Andare alle elezioni sarebbe un errore. Occorre un governo, e presto. Abbiamo dato la disponibilità anche per un governo istituzionale, non solo politico». Matteo Renzi ha parlato al termine dell’incontro della delegazione con Sergio Mattarella, composta anche da Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova. «Per quanto riguarda un’eventuale maggioranza politica, bisognerà ascoltare le intenzioni delle altre parti, soprattutto di quelle hanno messo veti su di noi. Facciano presto». Il leader di Italia Viva ha comunicato di aver ricevuto una telefonata dal «premier uscente» nel pomeriggio, e di non avere «nessun tipo di elemento caratteriale nei suoi confronti», poiché «non si fa politica con i risentimenti». Renzi: «Non abbiamo fatto il nome di Conte» Tuttavia, ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Andare alle elezioni sarebbe un errore. Occorre un, e presto. Abbiamo dato la disponibilità anche per un, non solo politico». Matteoha parlato al termine dell’incontro della delegazione con Sergio Mattarella, composta anche da Maria Elena Boschi e Teresa Bellanova. «Per quanto riguarda un’eventuale maggioranza politica, bisognerà ascoltare le intenzioni delle altre parti, soprattutto di quelle hanno messo veti su di noi. Facciano presto». Il leader di Italia Viva ha comunicato di aver ricevuto una telefonata dal «premier uscente» nel pomeriggio, e di non avere «nessun tipo di elemento caratteriale nei suoi confronti», poiché «non si fa politica con i risentimenti».: «Non abbiamo fatto il nome di Conte» Tuttavia, ...

nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - SkySport : Governo-mercato, Gianluca Di Marzio alla #MaratonaMentana ? - fattoquotidiano : Crisi di governo, la renziana Bellanova provoca: “Di Maio premier? Nessun veto”. La replica: “Vogliono mettermi con… - zazoomblog : Crisi di governo Renzi sfida Pd e M5S: «Decidete se ci volete oppure no. Altrimenti pronti per governo istituzional… - NicoViscomi : RT @NicoViscomi: La moglie di Mentana in casa durante le crisi di governo #maratonamentana -