Crisi di governo, oggi Pd Leu e Iv da Mattarella: la Bonino dice no a Conte. Renzi: 'È il momento di seguire la Costituzione' DIRETTA (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo , cosa succederà oggi? Continuano le consultazioni partire ieri al Quirinale da Sergio Mattarella . Ieri a colloquio col Capo dello Stato si sono recati i presidenti delle Camere, ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, cosa succederà? Continuano le consultazioni partire ieri al Quirinale da Sergio. Ieri a colloquio col Capo dello Stato si sono recati i presidenti delle Camere, ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - GermanoZanelli : RT @MaurizioIlBrig1: Scoperto il vero motivo della crisi di governo @AlfonsoBonafede @GiuseppeConteIT - Monica734322417 : @RaiNews Oggi il sistema #giustizia è del tutto sovrapponibile, nella sua mostruosa inumanita', ai lager di stermin… -