Crisi di governo, mentre il M5S si divide su Renzi Zingaretti ricompatta il PD (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matteo Renzi sì, Matteo Renzi no. Ancora all'interno della maggioranza giallo rossa gli esponenti si dividono tra chi vorrebbe riaprire il dialogo con Italia Viva e chi, al contrario, è molto categorico a riguardo. Di sicuro, c'è una persona che non sta lasciando nessuna mossa al caso: Nicola Zingaretti. Nonostante in Renzi riconosca un'inaffidabilità recidiva, ha negato tutti i veti sul leader di Italia Viva. Perchè? Perchè ora bisogna mettersi "al riparo dai ricatti e da azioni improvvise dei singoli partiti" per uscire dalla Crisi di governo. Allo stesso tempo, poi, riconosce che la rottura prodotta da Renzi "non è un tema personale", di "risentimento".

