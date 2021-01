Crisi di governo, l’architetto dei responsabili Merlo: «Noi, embrione del partito di Conte. Il ritiro di Vitali? Non era mai entrato» – L’intervista (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Non un’operazione numerica, ma un gruppo di continuità politica a sostegno di Giuseppe Conte». Ricardo Merlo, nato e residente in Argentina, ma che conserva la cittadinanza italiana grazie allo ius sanguinis, è l’anima del progetto Europeisti – Maie – Centro Democratico. Il nuovo gruppo costituitosi a Palazzo Madama segue l’operazione che Bruno Tabacci ha avviato alla Camera: l’obiettivo è chiedere a Sergio Mattarella di affidare all’avvocato pugliese il mandato per un Conte ter. «Al presidente della Repubblica diciamo che noi vediamo solo Giuseppe Conte per Palazzo Chigi», ripete Merlo. Ma quanti senatori potranno mettere sul piatto del Quirinale per convincere Mattarella della stabilità di un terzo esecutivo Conte? «Non possiamo dire con certezza con quanti senatori saremo in ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) «Non un’operazione numerica, ma un gruppo di continuità politica a sostegno di Giuseppe». Ricardo, nato e residente in Argentina, ma che conserva la cittadinanza italiana grazie allo ius sanguinis, è l’anima del progetto Europeisti – Maie – Centro Democratico. Il nuovo gruppo costituitosi a Palazzo Madama segue l’operazione che Bruno Tabacci ha avviato alla Camera: l’obiettivo è chiedere a Sergio Mattarella di affidare all’avvocato pugliese il mandato per unter. «Al presidente della Repubblica diciamo che noi vediamo solo Giuseppeper Palazzo Chigi», ripete. Ma quanti senatori potranno mettere sul piatto del Quirinale per convincere Mattarella della stabilità di un terzo esecutivo? «Non possiamo dire con certezza con quanti senatori saremo in ...

