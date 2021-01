Crisi di Governo, il senatore Vitali ci ripensa: “Nessun appoggio” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali fa un passo indietro e si defila dall’appoggio a un eventuale Conte Ter. La risoluzione della Crisi di Governo si fa più complicata.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ildi Forza Italia Luigifa un passo indietro e si defila dall’a un eventuale Conte Ter. La risoluzione delladisi fa più complicata.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - nzingaretti : L'apertura della crisi di governo è errore politico che crea sconcerto nell'opinione pubblica e incredulità nelle a… - valerioclaudi : @Lacartastampata @lageloni @PivaEdoardo Allora crisi di governo finita! Renzino va al governo con il 65 /70% del pd… - Herbert403 : RT @carlucci_cc: Lei non 'decide' un tubo @vitali_l. Lei esegue gli ordini di esseri sudici fino al midollo. -