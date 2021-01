Crisi di governo, il secondo giorno di consultazioni. No della Bonino al Conte ter, sì degli Europeisti – LIVE (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, al via le consultazioni. Il secondo giorno salgono al Colle Pd e Iv. ROMA – Tre giorni di consultazioni per chiudere la Crisi di governo. E’ questa la scelta fatta dal presidente della Repubblica. Ad aprire il giro di riunioni sono i presidenti di Camera e Senato. Si continuerà la mattina successiva, poi toccherà a Leu, Italia Viva e Pd. Venerdì sarà il giorno del Centrodestra e del M5s. Saranno i grillini alle 17 a chiudere il primo giro di consultazioni. Crisi di governo, il secondo giorno di consultazioni Gruppo Parlamentare per le Autonomie (10.00)Gruppi Misti di Camera e Senato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, al via le. Ilsalgono al Colle Pd e Iv. ROMA – Tre giorni diper chiudere ladi. E’ questa la scelta fatta dal presidenteRepubblica. Ad aprire il giro di riunioni sono i presidenti di Camera e Senato. Si continuerà la mattina successiva, poi toccherà a Leu, Italia Viva e Pd. Venerdì sarà ildel Centrodestra e del M5s. Saranno i grillini alle 17 a chiudere il primo giro didi, ildiGruppo Parlamentare per le Autonomie (10.00)Gruppi Misti di Camera e Senato ...

