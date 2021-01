Crisi di governo, il secondo giorno di consultazioni. Autonomie e Gruppo Misto sostengono il Conte ter, no della Bonino. Oggi Pd e Iv al Colle – LIVE (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, al via le consultazioni. Il secondo giorno salgono al Colle Pd e Iv. ROMA – Tre giorni di consultazioni per chiudere la Crisi di governo. E’ questa la scelta fatta dal presidente della Repubblica. Ad aprire il giro di riunioni sono i presidenti di Camera e Senato. Si continuerà la mattina successiva, poi toccherà a Leu, Italia Viva e Pd. Venerdì sarà il giorno del Centrodestra e del M5s. Saranno i grillini alle 17 a chiudere il primo giro di consultazioni. Crisi di governo, il secondo giorno di consultazioni Gruppo Parlamentare per le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, al via le. Ilsalgono alPd e Iv. ROMA – Tre giorni diper chiudere ladi. E’ questa la scelta fatta dal presidenteRepubblica. Ad aprire il giro di riunioni sono i presidenti di Camera e Senato. Si continuerà la mattina successiva, poi toccherà a Leu, Italia Viva e Pd. Venerdì sarà ildel Centrodestra e del M5s. Saranno i grillini alle 17 a chiudere il primo giro didi, ildiParlamentare per le ...

