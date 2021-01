Crisi di governo, il giorno in cui Renzi può bruciare Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si annuncia come la giornata della (semi) verità. Oggi Matteo Renzi può bruciare Giuseppe Conte ma può anche non farlo. Naufragata, come appare ormai chiaro, l’operazione ‘Responsabili’, il leader di Italia Viva alle 17.30 si recherà al Quirinale con una posizione di forza, perché ogni strategia ruota attorno al suo nome. Toccherà a Renzi infatti decidere le sorti del premier dimissionario. Tutto dipenderà dalla risposta che il leader di Italia Viva deciderà di dare al Capo dello Stato Sergio Mattarella quando gli sarà chiesto se Iv è disposta a sostenere un eventuale esecutivo Conte ter. I venti che soffiano dai piani alti del partito di Renzi sono venti di dialogo, nel senso che almeno per oggi sarà ripetuto il refrain del “non poniamo veti sui nomi, ma sul programma”. Ma è chiaro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si annuncia come la giornata della (semi) verità. Oggi MatteopuòGiuseppema può anche non farlo. Naufragata, come appare ormai chiaro, l’operazione ‘Responsabili’, il leader di Italia Viva alle 17.30 si recherà al Quirinale con una posizione di forza, perché ogni strategia ruota attorno al suo nome. Toccherà ainfatti decidere le sorti del premier dimissionario. Tutto dipenderà dalla risposta che il leader di Italia Viva deciderà di dare al Capo dello Stato Sergio Mattarella quando gli sarà chiesto se Iv è disposta a sostenere un eventuale esecutivoter. I venti che soffiano dai piani alti del partito disono venti di dialogo, nel senso che almeno per oggi sarà ripetuto il refrain del “non poniamo veti sui nomi, ma sul programma”. Ma è chiaro ...

