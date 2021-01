Crisi di governo | è bunga bunga Ter

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) “C’è stato un ripensamento”, e oplà, come in tutte le sessioni di mercato che si rispettino, anche quella dei senatori “europeisti” in grado di mettere in sicurezza il “di salvezza nazionale” evocato dal premier Conte, ha avuto nelle ore notturne uno dei momenti decisivi. È proprio tra le 21 di ieri sera e l’alba di questa mattina che è infatti saltato l’undicesimo giocatore che le cronache di questadavano a sorpresa in campo – il senatore forzista Luigi Vitali detto Gino, già sottosegretario alla Giustizia nei governi Berlusconi 2 e 3 nel biennio 2004-2006, già relatore della legge ex Cirielli nota ai più come “Salva Previti”. Uno che nel 2002 ha presentato gli emendamenti che hanno depenalizzato il reato di falso in bilancio e quattro proposte di legge per introdurre il condono fiscale (“tombale”), il condono edilizio, il condono ...