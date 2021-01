Crisi di governo, Di Maio: “Vogliono mettermi contro Conte” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, Luigi Di Maio ha risposto alle voci che lo vedrebbero prendere il posto di Conte alla presidenza del consiglio. Nonostante i continui dinieghi, sembra sempre più evidente con il passare dei giorni, che il vero obiettivo di Italia Viva in questa fase è quello di sfrattare Conte dalla presidenza del Consiglio. Lo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)di, Luigi Diha risposto alle voci che lo vedrebbero prendere il posto dialla presidenza del consiglio. Nonostante i continui dinieghi, sembra sempre più evidente con il passare dei giorni, che il vero obiettivo di Italia Viva in questa fase è quello di sfrattaredalla presidenza del Consiglio. Lo L'articolo proviene da Inews.it.

