Crisi Covid, 3mila imprenditori milanesi chiedono i danni al Governo: “Chiediamo risarcimento per i mancati guadagni” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una lettera di “messa in mora” degli imprenditori milanesi al Governo in cui si chiedono danni pari “all’80 per cento del fatturato del 2019”. È questa, secondo quanto riporta l’AGI in anteprima, l’iniziativa che stanno per far partire più di tremila titolari di attività che si sono riuniti nel ‘Comitato Partite Iva’. Secondo i rappresentanti del Comitato, “l’obiettivo è quello di ‘mettere in mora’ il Governo affinché risarcisca le piccole imprese dei mancati guadagni dovuti alle restrizioni del lockdown”. “L’iniziativa – spiega Paolo Polli, che ne è tra gli ideatori – si ispira a una analoga del 2011 quando la Crisi portò al suicidio di numerosi imprenditori. All’epoca, vi fu una denuncia di massa contro il ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una lettera di “messa in mora” deglialin cui sipari “all’80 per cento del fatturato del 2019”. È questa, secondo quanto riporta l’AGI in anteprima, l’iniziativa che stanno per far partire più di tremila titolari di attività che si sono riuniti nel ‘Comitato Partite Iva’. Secondo i rappresentanti del Comitato, “l’obiettivo è quello di ‘mettere in mora’ ilaffinché risarcisca le piccole imprese deidovuti alle restrizioni del lockdown”. “L’iniziativa – spiega Paolo Polli, che ne è tra gli ideatori – si ispira a una analoga del 2011 quando laportò al suicidio di numerosi. All’epoca, vi fu una denuncia di massa contro il ...

