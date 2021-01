Crisanti: “Estate 2021 al mare? Non se ne parla, dobbiamo essere più cauti” (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La prossima Estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente”. Parola di Andrea Crisanti, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Ci dovremo abituare a vedere circa 300 morti al giorno – ha continuato – numeri un pò più bassi che vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”. Sul rischio di non poter andare al mare la prossima Estate Crisanti ha fatto l’esempio di Israele: “Lì sono andati in lockdown ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) “La prossimadovremopiùrispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente”. Parola di Andrea, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. “Ci dovremo abituare a vedere circa 300 morti al giorno – ha continuato – numeri un pò più bassi che vedremo tra un paio di settimane. Andremo avanti con le zone fino a che non ci sarà l’impatto del vaccino, quindi verso settembre-ottobre”. Sul rischio di non poter andare alla prossimaha fatto l’esempio di Israele: “Lì sono andati in lockdown ...

