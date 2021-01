Credito cooperativo fiorentinoi: dopo Verdini anche l’imprenditore Fusi condannato in Cassazione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il Crac del Credito cooperativo fiorentino, la banca di cui fu presidente Denis Verdini, l'imprenditore Riccardo Fusi è stato condannato a 5 anni e 10 mesi anche dalla Corte di Cassazione. La posizione di Fusi era stata stralciata dal processo principale, nell'ambito del quale, il 3 novembre 2020, era stato condannato a 6 anni Denis Verdini, per impedimento di uno dei suoi legali Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il Crac delfiorentino, la banca di cui fu presidente Denis, l'imprenditore Riccardoè statoa 5 anni e 10 mesidalla Corte di. La posizione diera stata stralciata dal processo principale, nell'ambito del quale, il 3 novembre 2020, era statoa 6 anni Denis, per impedimento di uno dei suoi legali

