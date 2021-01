Covid: ora gli ospedali si svuotano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il numero degli ospedalizzati mai così basso da inizio novembre. Stabili decessi e contagi. Il fisico Sestili: 'A febbraio potrebbe esserci un'inversione della curva' Leggi su today (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il numero deglizzati mai così basso da inizio novembre. Stabili decessi e contagi. Il fisico Sestili: 'A febbraio potrebbe esserci un'inversione della curva'

Milano, 28 gen. (askanews) - In Europa la situazione dei vaccini anti-Covid19 sta diventando sempre più problematica. Una vera e propria tempesta ...

Coronavirus Campania, 1.313 nuovi casi e 35 morti: il bollettino

(Adnkronos) - Sono 1.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi, 28 gennaio. Da ieri sono stati registrati ...

