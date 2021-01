Covid, oltre mille e trecento i nuovi positivi in Campania: 35 i decessi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono oltre mille e trecento i nuovi positivi oggi in Campania, per la precisione 1.313. Si registrano anche 35 deceduti. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regione Campania: positivi del giorno: 1.313 (di cui 123 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.103 Sintomatici: 87 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare Tamponi del giorno: 16.112 (di cui 1.904 antigenici) Totale positivi: 218.243 (di cui 1.062 antigenici) Totale tamponi: 2.383.402 (di cui 19.078 antigenici)? ?Deceduti: 35 (*)? Totale deceduti: 3.704 Guariti: 684 Totale guariti: 150.950 * 12 deceduti nelle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonooggi in, per la precisione 1.313. Si registrano anche 35 deceduti. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regionedel giorno: 1.313 (di cui 123 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.103 Sintomatici: 87 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolare Tamponi del giorno: 16.112 (di cui 1.904 antigenici) Totale: 218.243 (di cui 1.062 antigenici) Totale tamponi: 2.383.402 (di cui 19.078 antigenici)? ?Deceduti: 35 (*)? Totale deceduti: 3.704 Guariti: 684 Totale guariti: 150.950 * 12 deceduti nelle ...

matteosalvinimi : #Salvini: Voto non possibile per covid? Il governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni regionali in C… - Noiconsalvini : #Salvini a #dimartedì: 'Voto non possibile per covid? Il Governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni… - Agenzia_Ansa : #Covid: Ecdc, tre regioni italiane in rosso scuro. Confermate #Friuli, #Veneto ed #Emilia oltre alla provincia di… - BlakeTreeMusic : ah ma adesso oltre al Covid vogliamo anche un casino economico? nel 2008 non è stato così divertente #WallStreet #reddit - LuigiF97101292 : RT @fdragoni: A #staseraitalia uno straordinario Antonio Martino fa giustamente notare che la #spagnola ha fatto 50 milioni di morti (su un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Covid: Ue, evitare viaggi non essenziali ma no a misure drastiche ANSA Nuova Europa Covid19, posti di controllo in viale Regione a Palermo, 10 multati

Dieci palermitani sono stati multati durante un posto di controllo in via Regione Siciliana a Palermo nei pressi del piazzale Lennon.

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 28 gennaio: i dati alle 17. Salgono i casi in Puglia, calo in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi giovedì 28 gennaio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati aggiornati del bollettino nazionale su Leggo.it a ...

Dieci palermitani sono stati multati durante un posto di controllo in via Regione Siciliana a Palermo nei pressi del piazzale Lennon.Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi giovedì 28 gennaio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati aggiornati del bollettino nazionale su Leggo.it a ...