Covid: oggi 14.372 casi e 492 morti, tasso di positività sale al 5,2% (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - Stabile in Italia la curva epidemica, che sembra aver perso la spinta verso il basso delle ultime due settimane. Sono 14.372 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, contro i 15.204 di ieri. I tamponi sono 275.179, 18mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale lievemente al 5,2% (ieri 5,1). Stabile purtroppo, su valori molto alti, anche il numero dei decessi: 492 (ieri 467), per un totale di 87.381 vittime da inizio pandemia. Prosegue invece la diminuzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -20), e sono ora 2.288, con 102 ingressi giornalieri (il numero più basso da diverse settimane), mentre i ricoveri ordinari calano di 383 unità (ieri -194), per un totale di 20.778. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 17.220 (ieri 19.172), per un totale di 1.953.509. Ancora in ... Leggi su agi (Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - Stabile in Italia la curva epidemica, che sembra aver perso la spinta verso il basso delle ultime due settimane. Sono 14.372 i nuovinelle ultime 24 ore, contro i 15.204 di ieri. I tamponi sono 275.179, 18mila meno di ieri, tanto che ildi positività sale lievemente al 5,2% (ieri 5,1). Stabile purtroppo, su valori molto alti, anche il numero dei decessi: 492 (ieri 467), per un totale di 87.381 vittime da inizio pandemia. Prosegue invece la diminuzione dei ricoveri: le terapie intensive sono 64 in meno (ieri -20), e sono ora 2.288, con 102 ingressi giornalieri (il numero più basso da diverse settimane), mentre i ricoveri ordinari calano di 383 unità (ieri -194), per un totale di 20.778. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I guariti sono 17.220 (ieri 19.172), per un totale di 1.953.509. Ancora in ...

carlaruocco1 : Da inizio pandemia a oggi i più ricchi del mondo diventano ancora più ricchi! Un periodo storico tragico sta mette… - Corriere : Lombardia e indice Rt, l’Iss: «Da maggio a oggi abbiamo segnalati alla Regione 54 errori nei dati» - Corriere : Covid in Lombardia, i dati in bilico: oggi l’esame a Roma - fontanabuona : Covid, oggi 372 nuovi casi. Vaccinazione in Liguria al 73% - lucainge_tweet : Covid, oggi 372 nuovi casi. Vaccinazione in Liguria al 73% -