Covid, nuova stretta in UK: Arsenal-Benfica in campo neutro? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Covid Inghilterra Arsenal Benfica – nuova stretta nel Regno Unito per il Coronavirus. Il Governo britannico ha annunciato che le normative sugli spostamenti all’estero o dall’estero si faranno più stringenti. Tra i paesi inseriti nella “lista rossa”, quelli per i quali, una volta tornati in Inghilterra, si sarà costretti ad una quarantena di 10 giorni, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021)Inghilterranel Regno Unito per il Coronavirus. Il Governo britannico ha annunciato che le normative sugli spostamenti all’estero o dall’estero si faranno più stringenti. Tra i paesi inseriti nella “lista rossa”, quelli per i quali, una volta tornati in Inghilterra, si sarà costretti ad una quarantena di 10 giorni, L'articolo

Corriere : Il focolaio impazzito alle porte di Parigi. La Francia ora teme una nuova variante - Agenzia_Ansa : #Covid, impennate di contagi in #Francia, si sospetta una nuova variante. #Pechino chiude le scuole dal 25 gennaio… - Agenzia_Ansa : Impennate di contagi in Francia, si sospetta una nuova variante #ANSA - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: nuova mappa #Ue, tre regioni italiane in rosso scuro. Confermate #Friuli, #Veneto ed #Emilia oltre a provincia #… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuova Covid: nuova mappa Ue, tre regioni italiane in rosso scuro - Ultima Ora Agenzia ANSA Zona rosso scuro Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Bolzano: nuova mappa Covid Ue. Regioni in rivolta: «Vergognoso»

Le restrizioni. Finire in rosso scuro, secondo le linee guida della Ue, comporta l'obbligo dei residenti di eseguire un test (tampone molecolare o antigenico) per viaggiare verso altri Paesi Ue. Perch ...

Covid, altri quattro morti e prosegue la crescita di casi a Perugia. Balzo di ricoverati

Quattro morti tra i positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Tre di loro sono dell'Altotevere (Città di Castello, Citerna, Umbertide) e una di Torgiano. I nuovi positivi sono, invece, 369 a fronte di 3.

Le restrizioni. Finire in rosso scuro, secondo le linee guida della Ue, comporta l'obbligo dei residenti di eseguire un test (tampone molecolare o antigenico) per viaggiare verso altri Paesi Ue. Perch ...Quattro morti tra i positivi al Covid nelle ultime 24 ore. Tre di loro sono dell'Altotevere (Città di Castello, Citerna, Umbertide) e una di Torgiano. I nuovi positivi sono, invece, 369 a fronte di 3.