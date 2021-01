Covid | nella mappa Ue tre regioni italiane in rosso scuro che significa Fedriga | “Vergognoso”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 28 gennaio 2021) L’Ue vara la zonaper limitare la diffusione del coronavirus. Dove sono queste nuove zone e quali sono le regole. Per far fronte all’emergenza coronavirus e alla diffusione delle nuove varianti sul territorio europeo, l’Ue valuta la crezione della zona, ossia le zone considerate a maggior rischio per quanto riguarda l’aspetto epidemiologico. Cos’è la ZonaSi tratta della nuova zona ideata dall’Unione europea per provare a contenere la diffusione dela livello internazionale. Finiscono in zona, quindi nell’area considerata a maggior rischio epidemiologico, le zone con 500 casi ogni 100mila abitanti in 14 giorni. Nel presentare il nuovo provvedimento, ha fatto sapere che ...