Covid, negli Usa oltre 150.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore (Di giovedì 28 gennaio 2021) negli Stati Uniti si è arrivati a quota 25.598.061 casi da Covid-19 da inizio epidemia, mentre i morti complessivi sono 429.195: i dati delle ultime 24 ore nelle ultime 24 ore sono stati registrati 152.478 nuovi casi da Covid-19 negli Stati Uniti, mentre i decessi sono stati 3.943. Questo è quanto riferito dalla Johns Hopkins L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)Stati Uniti si è arrivati a quota 25.598.061da-19 da inizio epidemia, mentre i morti complessivi sono 429.195: i dati delle24 ore24 ore sono stati registrati 152.478da-19Stati Uniti, mentre i decessi sono stati 3.943. Questo è quanto riferito dalla Johns Hopkins L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa più morti che nella Seconda guerra mondiale - CCKKI : Di #negazionisti ne abbiamo? #Covid: Il virus corre negli #Usa, oltre 152mila casi e 3.900 morti in 24h (429.195 d… - mirko_martina : ?@robersperanza? ?@MinisteroSalute? ?@RegLombardia? Alcuni stati negli USA hanno avviato già le vaccinazioni over… - ambiendator : RT @antonio_bordin: La Germania investe 400 milioni negli anticorpi monoclonali utilizzati da #Trump. L’Italia investe 400 milioni nei padi… - ninorodi : La cura del covid si fa a casa e non negli ospedali dove la gente arriva quasi morta e non possono fare più nulla -