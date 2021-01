Covid, negli Usa altri 152mila casi e quasi 4mila morti in 24 ore (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore 152.478 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 3.943 decessi provocati dalla malattia. I ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno registrato nelle ultime 24 ore 152.478 nuovidi coronavirus e ulteriori 3.943 decessi provocati dalla malattia. I ...

Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa più morti che nella Seconda guerra mondiale - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 152mila casi negli Usa e 3.900 morti in 24 ore #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : Oltre 152mila casi negli Usa e 3.900 morti in 24 ore #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa altri 152mila casi e quasi 4mila morti in 24 ore #covid - angelamaria_c : RT @antonio_bordin: La Germania investe 400 milioni negli anticorpi monoclonali utilizzati da #Trump. L’Italia investe 400 milioni nei padi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negli Covid-19: l’eccesso di igiene negli ambienti fa danni e scende in campo l’AI Il Sole 24 ORE Covid: Usa, oltre 152mila casi e 3.900 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 152.478 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 3.943 decessi provocati dalla malattia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins Uni ...

La Venezia Giulia sfida la crisi con dieci proposte

Nel rapporto Ambrosetti i fattori competitivi di un territorio che deve puntare su scienza, export ed economia del mare ...

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 152.478 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 3.943 decessi provocati dalla malattia: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins Uni ...Nel rapporto Ambrosetti i fattori competitivi di un territorio che deve puntare su scienza, export ed economia del mare ...