Covid | muore negazionista britannico trovato positivo | aveva rifiutato le cure mediche

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Successo tutto in Regno Unito precisamente Shrewsbury vicino al confine inglese col Galles, un 46enne di nome Gary Matthew,della veridicità del-19 è morto per motivi legati all’omonima malattia. Secondo quanto riportato dalla sua famiglia Gary non ha mai rispettato nessuna misura anti-emanata dal governo, dal distanziamento sociale ad indossare la mascherina fuori dalla propria abitazione. L’uomo è risultatoil 12 gennaio e da quel giorno è stato costretto a restare in casa non facendo mancare le sue lamentele, aggiungendo di non necessitare, la conseguenza di queste azioni è stata drammatica, dopo solo una settimana infatti Gary è statomorto nel suo appartamento. ...